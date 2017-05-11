صلاحيات لمديري التعليم بتأجيل الاختبارات

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الرياض – البلاد

منحت وزارة التعليم مديريها في المناطق والمحافظات التعليمية، صلاحية التعامل مع أزمات الاختبارات الطارئة، كالتأخير أو التقديم أو التعليق. ويأتي ذلك في وقت تبدأ فيه الوزارة اختبارات نهاية العام الدراسي لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية الأحد المقبل، وسط تقلبات وتغيرات مناخية قد تؤدي إلى تعليق الاختبارات.

وأكّدت الوزارة أن لمدير التعليم صلاحية تقدير الظروف الطارئة التي قد تتسبب في حالات الغياب الجماعية للطلاب أيام الاختبارات بسبب السيول وما شابه، وتستلزم تأجيل اختبارهم، بحيث تؤجل إلى الأسبوع التالي إذا أمكن، أو إلى موعد لاختبارٍ بديل.

وشددت على أن مواعيد الاختبارات محدده ببدئها الساعة السابعة والنصف في فصل الشتاء، والسابعة في فصل الصيف، مع منح مديري التعليم صلاحية تأخيرها بما يتناسب مع الأحوال الجوية، والظروف الطارئة.

واختصت الوزارة تقديم الاختبارات بـ4 حالات فقط، منها، الطلاب الذين يمثلون المملكة في المحافل الدولية والرياضية وغيرها، الوافدون العائدون لبلدانهم والمنتهية عقودهم بمدة تزيد عن 3 أشهر، أو الوافدات اللاتي توفي عنهن أزواجهن ولا بد من رحيلهن لبلدانهن، الطلاب الذين تتزامن اختباراتهم مع سفر ولي أمرهم لمهامّ رسمية للمملكة أو ابتعاث، الطلاب الذين يواجهون ظروفًا أسرية ومرضية تفوت عليهم الاختبارات في موعدها المحدد.