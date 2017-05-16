ضبط أحواش غير نظامية ومصادرة خردة وسكراب بمكة

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داهمت بلدية الشوقيه الفرعيه عدد من الاحواش المخالفة التي تستخدم لتخزين الخرده والسكراب بطرق غير نظاميه ، وذلك بعد اكتشاف عشوائية تلك الاحواش وعدم نظاميتها وعدم خضوعها للمعايير البيئيه ، اضافة الى أنها تدار على يد عمالة غير نظامية ولا يحملون شهادات صحية .

أوضح ذلك المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقيه الفرعيه وقال إن البلديه تكثف نشاطها لمراقبة مثل هذه المواقع المخالفة مؤكداً بأن البلديه لن تتوانى عن اتخاذ كافة التدابير الوقائيه وتطبيق الانظمه والتعليمات بحق المخالفين .

وقال انه تم تشكيل فريق بقيادة كلا من مروان بوقس وحماد الحارثي وعدد من المراقبين وبمساندة الشرطه والبحث الجنائي وعدد من أفراد الامن.

وتمت مداهمة عدد من الاحواش بمنطقة الكعكية ومصادرة الكميات الموجودة بها ، وهي عبارة عن كمية من الالمينيوم والكابلات والمكيفات ومسروقات وأدوات متنوعه.

وبلغت كمية المصادرات حمولة حوالي (3) قلابات كبيرة ، تم اتخاذ الاجراءات النظاميه حيال جميع هذه المصادرات وتسليم المخالفين للجهات الامنية .