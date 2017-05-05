ضبط تشكيل عصابي نفذ 14 جريمة اعتداء وسرقة سيارات

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الرياض – البلاد

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض انه استمراراً للجهود المبذولة لمكافحة جرائم السرقة والسلب بأنواعها ، فقد رصدت الجهة المختصة بشرطة المنطقة عددا من جرائم الاعتداء على وافدين يعملون بمهنة سائق خاص ، تمثل اسلوبهم الاجرامي بطرق ابواب غرف السائقين والاعتداء عليهم وسلب ما بحوزتهم من اموال ومقتنيات وكذلك الاستيلاء على ما بعهدتهم من سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وسلبهم .

ولأهمية تلك البلاغات فقد تم تكليف إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة للتصدي لتلك الجرائم والاطاحة بمرتكبيها حيث عمدت لوضع الخطط اللازمة والاجراءات البحثية الدقيقة ومراقبة المواقع التي يستهدفها الجناة ، وقد أسفرت الجهود بتوفيق الله في حصر الاشتباه في (6) أشخاص (سعوديون في العقد الثاني من العمر) أشارت الادلة الى وقوفهم خلف تلك الحوادث حيث تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة ، وبمناقشهم مبدئيا اعترفوا بارتكاب (14) جريمة اعتداء وسرقة سيارات واستخدامها في استيقاف المارة وتهديدهم وسلب ما بحوزتهم من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية موزعين الادوار فيما بينهم ومتقاسمين المسروقات .

تم التحفظ على المتهمين و إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن التوسع في التحقيق معهم و مقارنة اسلوبهم الاجرامي بالقضايا المقيدة ضد مجهول واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.