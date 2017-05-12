ضبط سيارات تنقل 166 نخلة بطريقة مخالفة

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الرياض- البلاد

ضبطت فروع وزارة البيئة والمياه والزراعة في مدينة الرياض ومحافظة الخرج بالتعاون مع الجهات الأمنية 4 سيارات نقل تحمل نخيلاً بطريقة مخالفة للنظام الذي يحظر نقل النخيل لمنع انتقال سوسة النخيل الحمراء.

وأشار مدير الزراعة في محافظة الخرج الدكتور عبدالله التميمي إلى أن الإجراءات تقضي الرفع بعمليات الضبط والمضبوطات لإيقاع عقوبات تصل إلى 50 ألف ريال بحق كل مخالف ثبت نقله للنخيل بصورة مخالفة.

من جهته أوضح مدير فرع الزراعة في مدينة الرياض المهندس فهد الحمزي أن حرص الوزارة على ضبط المخالفين وفق الأنظمة ذات العلاقة، يأتي للحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء وآثارها السلبية على ثروة النخيل الوطنية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم وترخيص بيع ونقل وشراء الفسائل، بما يكفل للمزارعين الحصول على فسائل نخيل خالية من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء.