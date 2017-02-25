ضبط قائد مركبة هرب من مركز أمني
شارك عبر واتساب
الرياض – البلاد
أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن الأجهزه الأمنية بالمنطقة قامت باستيقاف قائد احدى المركبات من نوع” فورد تورس” في وقت متأخر مساء الخميس اثر قيامه بصدم مركبة مدنية كانت تقف أمامه في أحد مراكز الضبط الأمني شمال العاصمة الرياض وارتكاب الفرار و صدمه لمركبة رسمية قامت بمتابعته مما استدعى التعامل معه بما يقتضيه الموقف والسيطرة عليه دون وقوع أي إصابات ولله الحمد – . وقد تم ضبطه وايقافه بمركز الشرطة المختص بعد حجز مركبته و رفع ما بها من آثار للتحقق من سجله و معرفة دوافعه. وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام.
التصنيف: محليات
التعليقات