ضبط لص عملاء البنوك ومواطناً انتحل شخصية رجل أمن

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عادل بابكير – جدة

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة جدة من إلقاء القبض على مواطن انتحل شخصية رجل أمن بالإضافة إلى مقيم من جنسية عربية اتهم بالترصد لعملاء البنوك ومتابعتهم ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بعد خروجهم .

وقال الناطق الاعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأنه تم تشكيل فريق عمل بحث وتحر ميداني لضبط المتهمين وبعد القبض على المتهم الأول وسماع أقواله أقر أنه ارتكب عمليات سرقة وسلب لعملاء البنوك وتكسير زجاج سياراتهم والاستيلاء على ما بداخلها .

وبلغت جملة المسروقات النقدية قرابة 377 ألف ريال ، وجرى إيقافه لدى مركز الشرطة المختص تمهيدا لإحالته إلى جهة المختصة .

وأضاف أن المتهم الآخر انتحل شخصية رجل أمن ، وتم وضع خطة لتعقبه وتحديد هويته وسرعة الإيقاع به مشيرا إلى أن شعبة التحريات والبحث الجنائي أدت واجبها وقامت بضبطه واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من عمره .