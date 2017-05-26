ضبط متسول بحوزته 66 ألف ريال بالقصيم

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القصيم ــ البلاد

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقصيم متسولاً بحوزته اكثر من 66 ألف ريال ، وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، ان الجهات الأمنية أثناء قيامها بواجباتها للقضاء على ظاهرة التسول، بالتنسيق مع الأجهزة ذات العلاقة ، تمكنت من الإطاحة بأحد المتسولين وعثرت معه على مبلغ مالي قدر بنحو 66 ألف ريال ، فضلاً عن ضبط آخر يمتهن التسول بملابس نسائية

وشدد السحيباني على ان شرطة القصيم وضعت الترتيبات اللازمة لمكافحة هذه الآفة بتشكيل فرق ميدانية مختصة لتتبع المتسولين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، سيما وانهم يستغلون مواسم العبادة للكسب غير المشروع وامتهان التسول.