ضبط مصنع لتزوير عبوات ماء زمزم

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مكة ــ البلاد

ضبطت قوات الأمن بمكة المكرمة اربعة وافدين يمنيين يديرون مصنعا لتعبئة مياه زمزم “مغشوشة”، بحي الجعرانة، حيث صودرت المضبوطات وسلم المتهمون لجهات الاختصاص.

وبتوجيه ومتابعة من قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي تمكن رجال البحث السري من رصد ومتابعة تحركات الجناة حتى تم ضبطهم بالجرم المشهود.

ويقع المصنع بطريق الصهوة بحي “الجعرانة” حيث قام المتهمون بوضع “استكرات مياه زمزم المزورة” على الجوالين وأعدت تماما للبيع وبكميات كبيرة.