العدد 21950 30 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضبط مصنع لتزوير عبوات ماء زمزم

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ضبط مصنع لتزوير عبوات ماء زمزم
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مكة ــ البلاد
ضبطت قوات الأمن بمكة المكرمة اربعة وافدين يمنيين يديرون مصنعا لتعبئة مياه زمزم “مغشوشة”، بحي الجعرانة، حيث صودرت المضبوطات وسلم المتهمون لجهات الاختصاص.
وبتوجيه ومتابعة من قائد دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد السهيمي تمكن رجال البحث السري من رصد ومتابعة تحركات الجناة حتى تم ضبطهم بالجرم المشهود.
ويقع المصنع بطريق الصهوة بحي “الجعرانة” حيث قام المتهمون بوضع “استكرات مياه زمزم المزورة” على الجوالين وأعدت تماما للبيع وبكميات كبيرة.

التصنيف: الأولى

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