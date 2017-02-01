ضبط وحجز ( 708.855 ) منتج إنارة مخالف للمواصفات في الرياض وجدة والدمام

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ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار مؤخراً (708.855 ) منتج إنارة غير مطابق للمواصفات القياسية السعودية

وذلك خلال جولات رقابية مكثفة على عدد من مستودعات مستوردي الإنارة في ثلاث مدن رئيسية بالمملكة هي الرياض وجدة والدمام.

وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة عمل حكومية تنسق جهودها بإشراف «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» الذي يسعى إلى

وضع حد للاستهلاك المتنامي للطاقة في المملكة، ورفع كفاءة استهلاكها عبر عدد من المبادرات والبرامج المصممة حسب

إمكانات وواقع السوق المحلية، ومن ذلك تحديث عدد من المواصفات القياسية الخاصة بالأجهزة الكهربائية المنزلية الرئيسة التي

تتسبب في استهلاك كبير للطاقة الكهربائية.

واشتملت الجولة الرقابية على زيارة 38 مستودعا لمنتجات الإنارة منها 17 مستودعا في الرياض و13 في جدة و8 مستودعات

في الدمام، وقد بلغ عدد منتجات الإنارة التي تحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية صحيح (106968) في حين تم ضبط (319693)

منتجا يحمل ملصق كفاءة طاقة سعودية غير صحيح، فيما بلغ عدد المنتجات التي لا تحمل بطاقة (282194).

يذكر أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة وضع منهجية عمل محكمة تنفذها الجهات المعنية كل فيما يخصه

ومن هذه الآليات تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمصانع وصالات عرض ومحال المنتجات الكهربائية المستهلكة للطاقة في

المدن السعودية كافة، والتأكد من مدى التزامها بالمواصفات المحددة، وينفذ هذه الآلية فريق عمل مكون من الجهات المختصة

كوزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية

والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.