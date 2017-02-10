ضبط 12 ورشة في مزرعة بالمدينة المنورة

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المدينة المنورة -جازي الشريف

ضبطت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بالفرق الرقابية لبلدية أحد بالتعاون مع الجهات الأمنية مزرعة في منطقة الخليل, وذكر وكيل الأمين للبلديات الفرعية والضواحي بأمانة المنطقة المهندس حمزة سبيه أن المزرعة تحتوي على 12 ورشة متنوعة ما بين نجارة وحدادة و الألمنيوم و معملين للبلوك.

وقال رئيس بلدية أحد عبدالله بن طالع القحطاني أن الفرق الرقابية وأثناء جولاتها المعتادة قامت بضبط احدى المزارع التي حولتها العمالة الوافدة الى مجموعة ورش متنوعة ما بين نجارة و حدادة والألمنيوم و معملين للبلوك، بالإضافة لوجود حظائر أغنام وطيور متنوعة ، حيث تعتبر مخالفة وفقاً للأنظمة والتعليمات البلدية الخاصة بذلك . مضيفاً القحطاني انه تم على الفور ضبط عدد من العمالة المخالفة وتسليمهم للجهات الأمنية والتحفظ على شاحنة تابعة لمؤسسة بناء تقوم بتنزيل الحديد داخل المزرعة ، واشعار المحلات المخالفة التي جعلت من تلك المزرعة معملاً و ورشاً لتنفيذ أعمالها. وقدم القحطاني شكره وتقديره للجهات الأمنية المساندة في عملية الضبط على تعاونهم مع الأمانة.