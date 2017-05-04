ضبط 14 ألف شماغ مغشوشة بالرياض
شارك عبر واتساب
الرياض ــ البلاد
الرياض ــ البلاد
ضبطت وزارة التجارة والاستثمار 14 الف شماغ مغشوشة في عدد من المواقع لإحدى الشركات الواقعة بحي الشفاء ” جنوبي مدينة الرياض”.
وقالت الوزارة: ان الشركة المضبوطة تمارس الغش التجاري باستيراد أشمغة وغتر من الصين وتقوم بطباعة إستيكرات وكراتين مزورة وتضع عليها عبارة “صناعة إنجليزية و سويسرية”.
وأغلقت الوزارة المقار المتورطة في هذا العمل، واستدعت المسؤولين عنها للتحقيق وتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة.
التصنيف: الأولى
التعليقات