ضبط 176 ألف لتر من الزيوت المغشوشة في جدة
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جدة ــ البلاد
جدة ــ البلاد
أفلحت فرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة والاستثمار في ضبط مصنعين بمدينة “جدة” تغش المستهلكين بإعادة تعبئة زيوت السيارات المغشوشة، داخل براميل تحمل علامات تجارية.
وأعلنت الوزارة عبر حسابها على موقع “تويتر” أن إجمالي الكمية المحجوزة يبلغ 499 برميلا، ما يعادل 176 ألف لتر، و236 الف عبوة زيت مخالفة للمواصفات القياسية السعودية.
وقالت ان الحملة قامت بإغلاق المصنع وخطوط الإنتاج وتسليم العمالة المخالفة للدوريات الأمنية واستدعاء أصحاب المصانع لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
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