ضبط (2) مليون حبة مخدرة في جدة

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمدينة جدة من ضبط أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخدرة، فضلاً عن ضبط الأشخاص المستقبلين “خلية”، ولا تزال المتابعة مستمرة، للوصول لأعوان الخلية في خارج المملكة.

وقال الناطق باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، العقيد عبدالعزيز بن محمد بن كدسة: إنه – في إطار المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات، والخلايا التي تمتهن تهريب المواد المخدرة، وترويجها بالمملكة- فقد توفرت معلومات للمديرية مفادها وجود خلية يمتهن عناصرها التنسيق مع أعوانهم بالخارج لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى المملكة، واستلامها بالداخل.

وأضاف: “ونتيجة لذلك أكدت المعلومات تمكن عناصر تلك الخلية من تهريب كمية من الحبوب المخدرة، ووصولها إلى محافظة جدة، وتم تكليف فريق عمل أمني ميداني لمتابعة ذلك، والتحري والمتابعة، وتم الوصول لتلك الكمية المخزنة بأحد المستودعات بمحافظة جدة”.