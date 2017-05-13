ضبط 30 طنا أغذية مخالفة

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الرياض- البلاد

فتشت فرق الهيئة العامة للغذاء والدواء، 594 مستودعاً ومصنعاً ومركز توزيع أغذية في مناطق المملكة خلال شهر رجب الماضي، ضبطت خلالها أكثر من 30 طناً من الأغذية المخالفة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التفتيش الاستثنائية التي أعدتها الهيئة، وتستهدف المنشآت الغذائية “مصانع الأغذية والمياه ومراكز توزيع الأغذية المنتجة محلياً ومستودعات تخزين الأغذية المستوردة” في مختلف المناطق، التي تنتج وتخزن أغذية يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان، بهدف ضمان سلامة الأغذية المستوردة والمصنّعة محلياً، من خلال إحكام الرقابة على ما يتم تصنيعه وتخزينه قبل عرضه في السوق المحلي.

وزارت فرق التفتيش, 250 مصنع أغذية داخل المدن الصناعية وخارجها، شملت مصانع اللحوم والدواجن والمخبوزات والعصائر والتمور وغيرها من المنتجات الغذائية، ونتج عنها ضبط عدد من المخالفات الفنية والصحية، وضبط وحجز 12541 كجم من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية، تنوعت بين الأجبان والحلويات واللحوم والدواجن والحبوب والبقوليات والسكر ومنتفخات الذرة, وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستكمال إجراءات التحقيق، وإحالة ملفات المنشآت المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.