ضبط 854600 قرص كابتجون في ضباء

شارك عبر واتساب

تبــوك ــ سعــــد الشهــــراني

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي بأنه استمرارا لجهود رجال حرس الحدود في متابعتهم ورصدهم لمخططات الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمخدرات ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهما عبر حدود المملكة البرية والبحرية.

فقد رصدت أنظمة المراقبة الإلكترونية بحرس الحدود بعد توفيق الله تعالى قاربا عند تجاوزه حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع ضباء بمنطقة تبوك أثناء محاولته تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادماً من السواحل المصريه وعلى الفور تم اعتراض القارب وإطلاق النار عليه حتى تمت محاصرته وايقافه وأثناء ذلك قام مستقليه بإلقاء عدد من البراميل البلاستيكية التي كانت على متن القارب في البحر وبحمد الله تم القبض عليهما واعترافهما بتهريب المخدرات والقاء البراميل التي كانت محملة بالمخدرات في البحر وكانا شخصين مصريا الجنسية.

كما تمت المباشرة في استخراج البراميل من البحر والتي وجد البعض منها مربوطا بحبل وموصلا بالمخطاف واتضح بعد انتشالها وتفتيشها احتوائها على ما مجموعه (٨٥٤٦٠٠) ثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً وستمائة قرص إمفيتامين (كبتاجون) ولازالت عمليات البحث مستمرة حتى إعداد هذا البيان.

وأكد العقيد الحربي بأن حدود المملكة ستكون بعون الله وتوفيقه عصية على كل من يسعى لعبورها بطرق غير مشروعة أو يحاول تهريب الممنوعات عبرها وذلك بما يتمتع به رجال حرس الحدود من خبرات وما يمتلكونه من إمكانات آلية وتقنية لرصد ومباشرة أي محاولات تجاوز او تهريب والتعامل بكل حزم وقوة مع الموقف.