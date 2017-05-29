ضبط 91 مستودعاً مخالفاً للاشتراطات بالرياض

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ضبطت أمانة منطقة الرياض، ممثلة في بلدية الشفا، 91 محلاً تجارياً ومستودعاً مخالفاً، مؤكدة اتخاذ اللازم من عقوبات بحقها، ضمن حملة نفذتها البلدية للتأكد من الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية الشفا المهندس نايف العيسى، اليوم الاثنين 29 مايو 2017م، أن البلدية نفذت حملة للتأكد من توفر الشروط البلدية في المحلات الواقعة في نطاق البلدية، مبيناً أنه تمت زيارة 27 مستودعاً و47 سوقاً مركزيا و17 مطعماً.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن ضبط 91 محلاً مخالفاً وتم حيالها اتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات، مشددا على أن هذه الحملات ستستمر دون توقف.

ودعا العيسى، المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة من خلال الشراء من المحلات النظامية المرخصة وليس من الباعة الجائلين، مؤكداً أن المواطن والمقيم عينان للأمانة لإداء واجبها بالتبليغ الفوري عن أي ملاحظة عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠.