ضخ 232200 متر3 من المياه لتبوك ومراكزها يوميا

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تبوك – سعد الشهراني

يعد مشروع مياه تبوك الشامل من المشروعات الحيوية الذي يمد مدينة تبوك ومحافظات المنطقة الساحلية بمياه شرب نقية يتم استخراجها من طبقة الساق الغنية بمخزون من المياه الجوفية العذبة بمساحة قرابة 530 كيلو مترا مربعا وبأعماق وصلت إلى 1000 متر عند حقل الآبار في ذات الحاج الواقعة شمال غرب مدينة تبوك بمسافة 83 كيلو متراً .

وعنيت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدراسات والتصاميم الأولية وتوفير الكوادر البشرية المتخصصة والمتابعة والإشراف على تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع, حيث شملت المرحلة الأولى تنفيذ وتوريد مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 متر طولي وتوريد المحابس وأعمال تركيب مواسير من الخرسانة قطر 1200 مم بطول 79000 م.ط, وتركيب المحابس وعمل الحماية الكاثودية, بتكلفة إجمالية 35.000.000 ريال, والمرحلة الثانية إنشاء محطة مياه تبوك تضم خزان أرضى سعة 50000 متر مكعب ومحطة الطلمبات الرئيسية ومحطة الطلمبات لمياه الشرب والحريق ومبنى الكلور والمولدات والمحولات ولوحة التوزيع الرئيسية ومباني المحولات الرئيسية والورشة الميكانيكية والكهربائية ومحطة مضخات مياه غسيل الخزانات ومبنى الإدارة والمخزن المفتوح ومبنى المسجد وإسكان المهندسين والعاملين والسور وأعمال الموقع وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 137.500.000 ريال.

وشملت المرحلة الثالثة, أعمال تركيب مواسير من الزهر المرن بأقطار من 300 مم حتى 1200 مم وطول حوالي 34.8 كم من الآبار وحتى مجمع الضخ وإنشاء غرف محابس بعدد 26 غرفة ومبنى المحول ومأوى البئر بعدد 30 مأوى وتنفيذ حماية كاثودية للمواسير بطول حوالي 34.00 كيلو متر وإنشاء طريق خدمة للمواسير بعرض 6 أمتار وطول 40 كيلو مترا وتركيب سور من الشبك لمباني المحولات بطول 3600 متر طولي وتوريد وتشغيل مضخة غاطسة للآبار بالملحقات والقطع الخاصة بعدد 30 مضخة وتركيب خط علوي لنقل القدرة الكهربائية ذات الضغط العالي من المحطة حتى موقع المحولات وتوريد كابل الياف بصرية وبلغت التكلفة الإجمالية لهذه المرحلة 117.693.336 ريالا .

أما المرحلة الرابعة من المشروع فتشمل نقل المياه من حقل الآبار حتى مركز الشرف من خلال 3 محطات ضخ على مسار الخط الناقل تحتوي كل محطة خزانين أرضيين بسعة كل خزان 2500 متر مكعب من المياه بالإضافة إلى مبنى المضخات الرئيسية وأسطوانات الكلور ومباني لتوليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية ومباني المحولات والورشة والخدمات والإدارة والتحكم والحراسات وإسكان العاملين كما تضم هذه المرحلة 3 كواسر لضغط المياه يحتوي كل كاسر على خزان أرضي بسعة 3000 متر مكعب من المياه وسور وغرفة حراسة بالإضافة إلى خزان القمة وهو عبارة عن خزان أرضي بسعة 2500 متر مكعب وجاءت قيمة تنفيذ هذه المرحلة219.828.000 ريال .

فيما بلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الخامسة من المشروع, 221.780.458 ريالا وهي نقل مياه الشرب من مركز الشرف حتى مراكز شرما والقرى الساحلية وتضم هذه المرحلة محطة لضخ مياه مشروع مياه تبوك الشامل وخزانات للمياه بسعة كل واحد 2500 متر مكعب ومبنى المضخات الرئيسية وأسطوانات الكلور ومباني لتوليد الطاقة الكهربائية الاحتياطية وأيضاً مبنى الإدارة والتحكم ومباني للمحولات والورش وإسكان العاملين وأعمال تنسيق الموقع العام, وتصل التكلفة الإجمالية لهذه المراحل التي تم تنفيذها في مشروع مياه تبوك الشامل إلى 526,940,572 مليون ريال,

وتعمل الآن في المشروع 43 بئراً بطاقة إجمالية تصل بطاقة إنتاجية تصل إلى 5400 متر مكعب يومياً من المياه للبئر الواحد ليصل إجمالي الإنتاج اليومي من هذه الآبار إلى 23220 ألف متر مكعب من المياه يضخ منها حالياً 86400 متر مكعب يومياً لمدينة تبوك عبر خطوط ناقلة للمياه بقطر 1200 ملم وطول 83 كيلو مترا إلى الخزان الاستراتيجي بسعة 24000 متر مكعب من المياه تم تنفيذه عند مدخل مدينة تبوك من الجهة الشمالية ليتم ضخ مياهه إلى أحياء شرق وغرب ووسط مدينة تبوك ومنه يتم رفع المياه إلى برج مياه تبوك لتحسين الضغط على الشبكات وتوفير الضغط اللازم لتغذية جميع أنحاء شبكة المياه بالمدينة بسعة 5000 متر مكعب .