ضمن الجولة 16 لدوري جميل .. الملكي بالتخصص على جراح الليث يرقص

شارك عبر واتساب

متابعة – أحمد إلياس

حول الأهلي تأخره أمام الشباب بهدف لفوز كبير 3-1، في المباراة التي جرت بينهما أمس الجمعة، ضمن مباريات الجولة 16 من دوري جميل للمحترفين.افتتح الجزائري محمد بن يطو مهاجم الشباب أهداف المباراة بهدف في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن عمر السومة مهاجم الأهلي من تعديل النتيجة في الدقيقة 23.

وعاد السومة وسجل ثاني الأهداف من ركلة حرة مباشرة سددها بطريقة رائعة في الدقيقة 47، ليختتم اللاعب عبدالفتاح عسيري ثلاثية الأهلي في الدقيقة 85. بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 37 نقطة، متساوياً مع الهلال- الذي تنتظره مباراة مهمة أمام الاتفاق، لحساب نفس الجولة،

فيما تجمد رصيد الشباب عند 25 نقطة في المركز الخامس.

وضمن نفس الجولة، حقق فريق الباطن فوزًا صعبًا على ضيفه الخليج بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب نادي الباطن، في محافظة حفر الباطن، سجل هدف الباطن لاعبه مطلق المطيري في الدقيقة 78 ، ليرتفع رصيد الباطن إلى 16 نقطة في المركز العاشر ،

وتجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر. ولحساب الجولة نفسها، حقق فريق الفتح فوزه الثاني بدوري ” جميل”، بعد تغلبه على الفيصلي بهدف دون رد أمس. سجل هدف الفتح الوحيد لاعبه حمدان الحمدان في الدقيقة السابعة ، ليرتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز الأخير ، وتوقف رصيد الفيصلي عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.