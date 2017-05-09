ضمن المجموعتين الأولى والثانية لدوري أـبطال آسيا.. الفتح في مهمة صعبة أمام لخويا… والتعاون في مواجهة الاستقلال

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تقديم – أحمد إلياس

تختتم مساء اليوم منافسات الجولة السادسة والأخير لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2017م ، بمباريات المجموعتين الأولى والثانية؛ حيث يلتقي في المجموعة الأولى فريق التعاون مع فريق الاستقلال الإيراني في الدوحة، ويلعب فريق الأهلي الإماراتي مباراته أمام منافسه فريق لوكوموتيف الأوزبكي على ملعب آل مكتوم في دبي، ولحساب المجموعة الآسيوية الثانية، يستضيف فريق لخويا القطري فريق الفتح على ملعب نادي لخويا بالدوحة، ويلتقي فريق استقلال خوزستان الإيراني منافسه فريق الجزيرة الاماراتي في إيران.

التعاون & الاستقلال الايراني

يواجه فريق التعاون خصمه فريق الاستقلال الإيراني في الدوحة، في مواجهة تنطلق الساعة(6،50) مساءً بتوقيت المملكة. يخوض سكري القصيم اللقاء، وهو في المركز الرابع برصيد (٥) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في واحدة، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراتين، ويعتمد البرتغالي قوميز مدرب التعاون على اللاعبين ريكاردو ماتشادو، وطلال العبسي، ومحمود معاذ في الدفاع، وعبدالرحمن البركة، ونايف موسى، ومحمد أبو سبعان، وأحمد الزين، وجهاد الحسين، وسان مارتن في خط الوسط، ويركز في الهجوم على موسى الشمري .

وفي الطرف الآخر، يدخل فريق الاستقلال المواجهة، وهو في المركز الأول متصدراً المجموعة الأولى برصيد (٨) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في مواجهتين، وخسر واحدة، ويلعب الإيراني علي رضا منصوريان مدرب الاستقلال اللقاء، على أمل تحقيق الاتتصار في المباراة التي تعتبر مهمة في مشواره بالمجموعة، ويعتمد على اللاعبين أمير حسين صادفي، وروزبه جاشمي، وفارشيد إسماعيل، وخسرو حيدري، وكفاح رضائي، وسيد محسن كريمي، وعلي رضا عباس.

الأهلي الإماراتي & لوكوموتيف الأوزبكي

يستضيف فريق الأهلي الإماراتي منافسه فريق لوكوموتيف الأوزبكي على ملعب آل مكتوم بدبي، في مواجهة تنطلق الساعة (٦.٥٠) مساءً . يلعب الأهلي المباراة، وهو في المركز الثاني برصيد (٨) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في مباراتين، وتعادل في مثلها، وخسر واحدة، ويعتمد مدربه كوزمن على طريقة دفاعية بخمسة مدافعين، والارتداد السريع للهجوم،

وفي الجانب الآخر، يدخل فريق لوكوموتيف الأوزبكي المباراة، وهو في المركز الثالث برصيد (٥) نقاط، جمعها في خمس مباريات. فاز في واحدة، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، ويأمل في تحقيق الانتصار اليوم ليتمسك ببصيص أمله في التأهل لدور الستة عشر.

لخويا القطري & الفتح

يلتقي فريق لخويا القطري بضيفه فريق الفتح على ملعب نادي لخويا بالدوحة، في مواجهة تنطلق الساعة (٦.٣٠) مساءً، ويلعب أصحاب الأرض والجمهور فريق لخويا القطري اللقاء، وهو في المركز الأول بالمجموعة برصيد(١١) نقطة، جمعها في خمس مباريات، فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في مباراتين، وضمن تأهله متصدراً لمجموعته، ويعتمد المدرب الجزائري جمال بلماضي على لاعبين مميزين في الفريق كاللاعب الكوري الجنوبي تيم هي نام، وعصام مادييو، وإسماعيل محمد، وكرم بوضيف، والمعز عبدالله، ومحمد مونتاري، والمغربي يوسف العربي في الهجوم . وفي الطرف الآخر، يدخل فريق الفتح اللقاء، وهو في المركز الثالث (٦)، جمعها في خمس مباريات.

فاز في واحدة، وتعادل في ثلاث مباريات، وخسر واحدة، ويعتمد مدرب الفتح التونسي فتحي الجبال على اللاعبين سياف البيشي، وعلي البليهي، وماجد المرشدي، ومحمد الفهيد، وعبدالعزيز بوشقراء، وساندرو مانويل، وحمدان الحمدان، وتوفيق بو حيمد، وعلي الزقعان في الهجوم.

استقلال خوزستان الإيراني & الجزيرة الإماراتي

يواجه فريق استقلال خوزستان الإيراني منافسه فريق الجزيرة الإماراتي، في إيران، وستنطلق المباراة الساعة (6.30) مساءً، ويلعب فريق خوزستان، وهو في المركز الثاني برصيد (٨) نقاط، جمعها في خمس مباريات، فاز في مباراتين، وتعادل في مباراتين، وخسر واحدة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية اليوم على أرضه لانتزاع بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية، ويعتمد مدربه يور موسوي على اللاعبين الويس نونغ، وآرش افشين، ومهدي زبيدي .

وفي الجانب الآخر يدخل فريق الجزيرة الإماراتي اللقاء على أمل تسجيل فوزه الأول بالبطولة، ويحتل الجزيرة المركز الأخير بالمجموعة بنقطة واحدة، جمعها في خمس مباريات. تعادل في واحدة، وخسر أربع مباريات، ويعتمد هنك تين كات مدرب الجزيرة على اللاعبين حميد الحمادي، وسلطان المنهالي، وبيريرا، وسلطان الشماسي، واللاعب الخطير علي مبخوت في الهجوم .