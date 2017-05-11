ضمن مبادرة (جسور إلى المملكة) .. (الشيف بدر) يُقدّم المطبخ السعودي في الولايات المتحدة

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الدمام-حمود الزهراني

عرض نادي جامعة “بورتلاند” في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا تجربة رائدة للشيف السعودي بدر زهير فايز، تألّقت من خلالها المائدة السعودية في أُمسية عقدها نادي الجامعة، وذلك ضمن مبادرة “جسور إلى المملكة” التي أطلقها مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي لإبراز المواهب الوطنية في شتى المجالات، بهدف رعايتها وتوفير بيئات للتواصل الثقافي مع العالم.

وناقشت الأمسية التشابهات والفروق بين المطبخين السعودي والأمريكي أمام الجمهور بحضور أبرز الطهاة الأمريكيين العالميين، مثل مالكة مخبز ومقهى «تابور بريد» تيسا شتاين، ورئيسة جمعية «بيبولز فود» صوفي شيرمان، بالإضافة إلى الكاتبة والمؤرخة المختصة بشؤون الطعام والمطبخ هيذر أندرسون. حيث قدّم بدر فايز خلال المناسبة معلومات عن أسرار فنّ طهي الأطباق السعودية باستخدام معايير صحيّة ومكونات طازجة.

وخرج الشيف بدر عن المألوف في تنفيذ الأطباق السعودية، مستلهمًا من خبرته العالمية في مجال الطهي التي امتدت نحو 12 عامًا في إيطاليا والنمسا وجنوب شرق آسيا، حيث سعى خلال المناسبة إلى تقديم عرض فريد في فنّ طهي الأطباق السعودية باستخدام معايير صحيّة ومكونات طازجة.

ويعود شغف بدر وحماسته قادته إلى ترك دراسته في تخصّص الهندسة المعمارية، وفضّل أن يسلك طريقًا قاده إلى هندسة الأطباق عوضًا عن المعمار، حيث في فنون الطبخ بجامعة “جونسون آن ويلز ” في بروفيدنس رود آيلاند، وحصل على بكالوريوس الطهي عام 2005م، ثم أكمل دراسته لدرجة الماجستير في مجال التسويق عام 2008م، كما يحمل شهادة من معهد «لو كوردون بلو» بباريس في فنّ الطبخ الأساسي مما زاد خبرته في المطبخ الفرنسي.

وبعد سنوات من الدراسة والعمل في الخارج، عاد بدر في عام 2009م إلى الوطن وتحديدًا مدينته جدة حاملًا معه الآمال والتطلعات لإحداث التغيير في العادات الغذائية لبلده واستثمار ما تعلمه.