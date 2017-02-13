ضمن منافسات دور 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.. الأهلي يسعى لرد الاعتبار وبنو قادس لتأكيد الانتصار

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تقديم – أحمد إلياس

في كلاكيت ثاني مرة، وفي أقل من خمسة أيام، ولكن هذه المرة ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، يستضيف اليوم فريق القادسية ضيفه فريق الأهلي على ملعب استاد الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة، في مواجهة تنطلق الساعة (8.15) مساءً،

ويدخل فريق القادسية المباراة، وهو المنتشي بفوزه على الأهلي الخميس الماضي برباعية تاريخية في مسابقة دوري المحترفين، ويعتمد مدرب فريق القادسية البرازيلي أنجوس دفاعياً على عبدالرحمن العبيد ومحمد خبراني وعبدالمحسن فلاته، وفي الوسط على اللاعب إلتون جوزيه ،مهندس الوسط القدساوي وصانع ألعابه،

وحسن العمري ونايف هزازي وتياجو وأحمد كرنشي، وفي الهجوم على بيسمارك فيريرا. وفي الطرف الآخر يسعى الفريق الأهلاوي لرد اعتباره من الهزيمة القاسية الخميس الماضي من القادسية، وإرضاء جماهيره بالتأهل للدور ربع النهائي، ويعتمد السويسري كريستيان جروس، مدرب فريق الأهلي على اللاعبين محمد آل فتيل، ومنصور الحربي، وسعيد المولد في الدفاع، وقائد الفريق تيسير الجاسم، والعراقي سعد الأمير، وعبدالفتاح عسيري، وسلمان المؤشر في خط الوسط، وفي الهجوم يعتمد على اللاعب عمر السومه.