العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ضيوف برنامج الملك سلمان للعمرة يزورون مسجد قباء وجبل أحد

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ضيوف برنامج الملك سلمان للعمرة يزورون مسجد قباء وجبل أحد
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المدينة المنورة- واس
زار ضيوف المجموعة التاسعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة للعام الجاري 1438هـ، مسجد قباء بالمدينة المنورة، وأدوا ركعتي تحية المسجد اقتداءً بسنة المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
كما زار الضيوف مقبرة شهداء أحد، وصعدوا جبل الرماة أحد أهم المواقع الإسلامية التاريخية بالمدينة المنورة، واستمعوا إلى شرح موجز عن معركة أحد وموضع تمركز الرماة، وكيفية إدارة المعركة، والآداب الشرعية عند زيارة المقابر .
وأعرب الضيوف عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لزيارة الأماكن المقدسة والتاريخية بالمدينة المنورة، والوقوف على تاريخ الأمة ومصدر فخرها واعتزازها.

التصنيف: محليات

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