طاقم تحكيم دولي يشارك في (خليجي 23) بقطر

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الرياض- البلاد

أعلن اتحاد كرة القدم، عن ‏اختيار طاقم تحكيم دولي ، مكون من فهد المرداسي، ‏عبد الله الشلوي، و‏محمد العبكري، ‏للمشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (23) بقطر، نهاية العام الجاري، بعد تعذر إقامتها في الكويت؛ بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل “فيفا”. وكانت قائمة الحكام، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدارة مباريات بطولة كأس القارات، المقررة في روسيا في يونيو المقبل، شهدت وجود طاقم تحكيم سعودي. ووقع الاختيار على نفس الطاقم، ليكونوا الطاقم العربي الوحيد، الذي يشارك في البطولة بروسيا.