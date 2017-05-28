طاقم سعودي يضبط لقاء الزوراء والقوة الجوية العراقيين آسيويا

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جدة- البلاد

اختارت لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقمًا سعوديًا بقيادة الحكم الدولي تركي الخضير، لإدارة المباراة التي ستجمع بين فريقي الزوراء والقوة الجوية العراقيين في إياب الدور نصف نهائي غرب آسيا لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. ومن المقرر أن يعاون الخضير كل من فهد العمري مساعد أول، وخلف الزيد مساعد ثانٍ، وشكري الحنفوش حكما رابعا.

وتقام المباراة غدا، على ملعب حمد الكبير في العاصمة القطرية الدوحة. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرض القوة الجوية انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1.

يذكر أن تركي الخضير قاد مباراة الباطن ونجران في ملحق الهبوط والبقاء ضمن دوري جميل، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وتفوق فريق الباطن بنتيجة المباراتين 3/2.