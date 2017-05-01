العدد 21922 02 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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طاقم سعودي يمثل العرب في تحكيم القارات

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طاقم سعودي يمثل العرب في تحكيم القارات
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جدة- البلاد

شهدت قائمة الحكام، الذين اختارهم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لإدارة مباريات بطولة كأس القارات، المقررة في روسيا في يونيو/حزيران المقبل، وجود طاقم تحكيم سعودي. ووقع الاختيار على كل من فهد المرداسي حكم ساحة، وعبد الله الشلوي، ومحمد العبكري “مساعدين”، ليكونوا الطاقم العربي الوحيد، الذي يشارك في البطولة. وإلى جانب الطاقم السعودي، تم اختيار كل من ريزا شوكاندان، وعلي رضا فغاني، ومحمد منصوري (إيران)، وراشفان إيرماتوف (أوزبكستان)، من قارة آسيا.

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التصنيف: الرياضة

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