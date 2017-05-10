طالبة تقاضي معلمتها بالشرقية

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جدة ــ البلاد

في سابقة فوجئت معلمة سعودية في المرحلة الابتدائية بدعوى قضائية في مواجهتها من قبل احدى طالبتها بالمنطقة الشرقية.

وكان وكيل الطالبة قد دفع بمذكرة يطالب من خلالها معاقبة المعلمة، نظير إهانتها لموكلته أمام الطالبات، حيث تسبب “عتاب المعلمة” بإحراج الطالبة وتأثرها نفسيا، في حين طالب المدعي بمحاسبة المعلمة وتعزيرها و تعويض موكلته.

فيما رفضت المحكمة الجزائية الطلب بعد النظر في القضية، وقالت المدعى عليها في مذكرتها الاعتراضية أنها “معلمة ومن مهامها تأديب الطالبات وزجرهن بالطريقة السليمة التي تساهم في تطويرهن واستيعابهن للمناهج الدراسية، واضافت: نحن في إدارة التربية أولا ثم التعليم”، وتابعت : الولاية القضائية لا تنعقد للمحكمة الجزائية، فهذه الواقعة حصلت داخل أسوار المدرسة، ومثل هذه القضايا من اختصاص إدارة التربية والتعليم، وهي أولى بالنظر فيها واتخاذ الإجراءات الجزائية إذا كانت الحادثة تستحق.