طبق الفول يخلق أزمة مرورية في شوارع جدة

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جدة – حماد العبدلي

يشكل طبق الفول الساخن عند المجتمع الجداوي في شهر رمضان الكريم الوجبة الرئيسية على مائدة الافطار رغم التحذيرات الطبية بالتدرج بوجبة خفيفة في بداية الافطار حيث تشهد الشوارع في جدة وفي محلات الفول المعروفة زحاما لا يطاق خاصة بعد صلاة العصر وقبيل المغرب وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلا أنها لا تعيق من تقوده شهيته لملاحقة الفوالين.

وقال عبدالله مهدي، الذي يعمل في محل فول شهير:” يتوافد الزبائن قبيل المغرب بساعة أو اقل وكلما قرب الأذان كلما زاد الازدحام مما يؤدي الى عرقلة المرور وخاصة للسيارات العابرة وكثيراً ما نستعين بالمرور لفك الاختناقات المرورية جراء الحصول على طبق فول ساخن على المائدة الرمضانية” مشيرا في ذات السياق الى ان درجات الحرارة المرتفعة لم تقلص درجة الاقبال على الفول الذي يعد من الأطباق الرئيسية لدى العديد من الأسر في شهر رمضان.