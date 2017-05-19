طرح خمسة مشاريع سيول في عسير

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أبها- مرعي عسيري

طرحت أمانة عسير عدداً من المناقصات لتنفيذ مشاريع أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار في مدينة أبها .

وقال مدير ادارة المشتريات محمد سعيد عبدالله الشهراني إنه في أطار سعي الامانة لخدمة وتلبية احتياجات السكان، قامت الامانة ممثلة بإدارة المشتريات بطرح خمس مناقصات لتنفيذ مشاريع خدمية وتطويرية في مدينة ابها .

وبيّن أن ما تم طرحه من مناقصات لمشاريع الامانة تتضمن مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ( الجزء الغربي من حي العرين ) ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ( حي الموظفين بابها ) ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ( عبارة أوديه المنسك والمروج بابها ) ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ( عبارة شارع أبو هريرة الأربعين بابها ) ومشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار ( لأحياء متفرقة ومخططات بابها مرحلة اولى ).

وأكد أن الامانة مستمرة في تطوير وطرح المشاريع الخدمية للمنطقة لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات السكان .