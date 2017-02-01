طرق تلميع وتنظيف الفضة

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خاص البلاد / نيفين عباس

الفضة معدن فى غاية الرقى والفخامة ويضفى لمسة جمال على الأدوات التى تستخدميها ، فهو ليس يضيف جمالاً على المجوهرات وحسب بل أيضاً على بعض الأدوات المطبخية مثل الصوانى الخاصة بالتقديم أو الملاعق والشوك والسكاكين

يعانى الكثيرين من عدم وجود البريق الذى كانت تحمله الفضة كما فى السابق أيضاف تعرض الأدوات الفضية للخدوش والبقع يفقد الفضة قيمتها ومظهرها الرائع ، يمكنكِ متابعة السطور التالية للتعرف على طرق تنظيف وتلميع الفضة مرة أخرى بأبسط الطرق المنزلية دون الحاجة لتكبد عناء تنظيفها بالخارج

حاولى أولاً الحرص على تنظيف الأدوات الفضية من وقت لأخر حتى لا تتشكل طبقة من الأتربة أو البيكتريا على سطحها وتتسبب فى ظهور البقت أو تطفئ لونها وبريقها

حاولى من وقت لأخر غسل الفضة بماء فاتر أو دافى وليس ساخن للغاية مع مراعاة إستخدام بعض منظفات لا تحتوى على فوسفات

كما يجب فصل الأوانى والأدوات الفضية عن غيرها من الأدوات لأن الفضة حساسة للغاية وقد تتأثر بالخدوش أو تتعرض للصدأ جراء إحتكاكها بأوانى أو أدوات حديدية

كما يجب عدم إرتداء قفازات غسل الصحون البلاستيكية لأنها قد تتسبب فى تلف الفضة

أيضاً من الممكن تنظيف وتلميع الفضة بطرق سهلة عن طريق بعض الإرشادات

فعلى سبيل المثال قومى بإستخدام قطعة ناعمة من القماش لتنظيف الفضة والحرص على تجفيفها سريعاً حتى لا تصدأ

كما هناك بعض الأطعمة التى يجب أن نقوم بغسل وتجفيف الفضة بعد إستخدامها كالبصل والملح والفواكه الحمضية والخل لأنها تحتوى على مواد حمضية وكبريت من الممكن أن يتفاعل مع الفضة

هناك بعض الفضيات التى تفقد بريقها تماماً ولا نجد جدوى من تنظيفها بالماء وتجفيفها

فالطريقة الأمثل لتلميعها هى إحضار القليل من بيكربونات الصوديوم وبعض القطرات من عصير الليمون

نقوم بمزج المكونين معاً سنلاحظ أنه يفور سريعاً

نضع به الفضة ونقوم بإستخدام فرشاة أسنان ناعمة دعك الفضة سنلاحظ أنها عادت للمعان والبريق مرة أخرى

نقوم بشطفها بالماء الجارى وتجفيفها جيداً من الماء

ومراعاة أن تجفيف الفضة يكون بقطعة قماش ناعمة وليست خشنة