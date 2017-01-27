طريقة عمل البسبوسة بالقشطة من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / كتبت الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

البسبوسة هى الحلوى العربية المفضلة بعد الكنافة ، للبسبوسة الكثير من الطرق لعملها ولكن تظل البسبوسة بالقشطة هى المتربعة على عرش البسبوسة ويفضلها الكثيرين

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل البسبوسة بالطريقة الأصلية كالمحال مع طريقة عمل السيرب الخاص بها ، تابعى السطور التالية للتعرف على الطريقة

أولاً مقادير البسبوسة

2 كوب من السميد الناعم

نصف كوب من الكريمة الطازجة كاملة الدسم

ربع كوب زيت

ربع كوب زبدة أو سمن

ملعقة كبيرة سكر بودرة

نصف كوب من جوز الهند المبشور

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

ثانياً مقادير القشطة

كوب من الحليب كامل الدسم

3 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

400 جرام من القشطة

كوب إلا ربع سكر بودرة

كمية السكر تكون بحسب الرغبة من الممكن تقليلها أو تزويدها

ثالثاً مقادير السيرب

السيرب هو الشربات أو القطر أو الشيره

2 كوب من السكر الأبيض

كوب من الماء

عصير حبة ليمون

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

أولا نبدأ فى عمل القشطة

نحضر قدر

نضع به الحليب ونشا الذرة والسكر البودرة

نقوم بتقليب الخليط جيداً حتى يذوب نشا الذرة تماماً

يرفع الخليط على النار ونستمر فى تقليبه

حتى يصبح كثيف لدينا

يرفع من على النار

تضاف له القشطة ويقلب جيداً حتى تتجانس

نبدأ الأن فى تحضير البسبوسة

نقوم بإحضار وعاء

يوضع به السميد الناعم

والسكر الناعم

وجوز الهند

والبيكينج بودر

تقلب المكونات جيداً

ثم يضاف لها الكريمة

تفرك باليد جيداً

ثم نضع للخليط الزبدة أو السمن والزيت وتقلب جيداً حتى تتجانس المكونات

نحضر صينية

نقوم بدهنها بالسمن

ثم نضع نصف كمية خليط البسبوسة

نحضر القشطة

ونضعها فوق خليط البسبوسة بالصينية مع مراعاة عدم وضع القشطة على الأطراف

تغطى بنصف كمية القشطة المتبقى

ثم توضع فى فرن متوسط الحرارة 200 درجة حتى تمام النضج

فى تلك الأثناء نبدأ فى تحضير السيرب

نحضر قدر

نضع به السكر والماء وعصير الليمون

يرفع على النار لمدة 20 – 25 دقيقة

ثم يرفع من على النار ويترك جانباً

تخرج البسبوسة من الفرن

تُسقى بالسيرب

تترك لتبرد تماماً

ثم تقطع وتقدم

ملاحظات الشيف نيفين عباس

الكريمة تساعد على إعطاء طراوة ونعومة لقوام البسبوسة

الكريمة بالخليط تقوم بدور الروب أو الزبادى كما إنها تعطى لون أبيض أكثر للبسبوسة

من الممكن إضافة بعد المُنكهات للسيرب كالدارسين أو المسمار

البسبوسة تُسقى وهى ساخنة بشربات ساخن وليس بارد

البسبوسة لا تُقطع فور خروجها ويجب تركها تبرد حتى تتماسك القشطة