طريقة عمل البقلاوة بالفستق من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية والحلويات

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل البقلاوة بالفستق

المقادير اللازمة لعمل البقلاوة بالفستق

20 ورقة من الجلاش أو عجينة الفيلو

كوب من السمن

مقادير الحشو

ثلاث كوب من الفستق المفروم خشن

4 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض

4 ملعقة كبيرة من ماء الزهر

للقطر ( الشيرة – الشربات – السيرب )

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير حبة ليمون

4 مسمار من القرنفل

2 فص من الهيل أو الحبهان

2 عود من القرفة أو الدارسين

قليل من قشر البرتقال

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة عمل البقلاوة بالمكسرات

نقوم أولاً بتحضير القطر

نحضر قدر ونضع به الماء والسكر

يقلب قليلاً

ثم تضاف له بعض مقادير القطر وهى ( الليمون – القرنفل – الهيل – الدارسين – قشر البرتقال – الفانيليا )

ترفع القدر على النار وتترك حتى تصبح قطر أو شربات ثقيل

ترفع من على النار ويضاف لها ماء الزهر وماء الورد وتقلب وتترك جانباً

نبدأ فى عمل البقلاوة

نحضر صينية بايركس

تدهن بالسمنة

ثم نحضر اول ورقة من الجلاش وتدهن بالسمن

ثم توضع فى البايركس

تكرر العملية حتى الإنتهاء من وضع 2 ورقة من الجلاش بالصينية

تقلب جميع مقادير الحشو معاً

ثم توضع طبقة منها فوق ورقات الجلاش بالصينية

تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية بإحضار باقى أوراق الجلاش ودهنها بالسمن ووضعها فوق الحشو حتى الإنتهاء من الورقات المتبقية

يدهن الوجه بالسمن

ثم تقطع بسكين حاد بالشكل المرغوب

توضع فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية

تخرج وتسقى بالشربات

تترك لتبرد وتقدم