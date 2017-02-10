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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

التوست الفرنسى هو الإفطار المثالى الذى يبحث عنه ويعشقه الكثيرين

نقدمه لكِ اليوم بطريقة عمل جديدة مميزة غير تقليدية كالتى نقوم بعمل التوست بها فقط ببعض حبات البيض المخفوق والفانيليا

نقدم لكم اليوم طريقة عمل التوست الفرنسى المحشى بالشوكولاتة والقشدة مع قليل من الفراولة اللذيذة لطعم لا يقاوم

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل التوست الفرنسى بالشوكولاتة والقشدة

4 شرائح من خبز التوست الأبيض

2 حبة من البيض

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

ربع كوب من السكر البودرة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة المذوبة

كوب من الحليب

لحشو الشوكولاتة والقشدة نحتاج إلى

علبة من القشدة

ربع كوب من الشوكولاتة القابلة للدهن

ربع كوب من الفراولة المقطعة شرائح أو مكعبات بحسب الرغبة

2 ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض

قليل من السكر البودرة كمية بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من القرفة الناعمة أو الدارسين

طريقة عمل التوست الفرنسى بالشوكولاتة والقشدة

نقوم أولاً بإحضار وعاء

نقوم بتكسير البيض ويخفق قليلاً

يوضع للبيض بعد خفقه الزبدة المذوبة والسكر البودرة وخلاصة الفانيليا والقرفة ويخفق مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيداً

نضع للخليط كوب الحليب ويخفق مرة أخرى جيداً

نقوم بإحضار علبة القشدة ونقوم بإفراغها فى وعاء

يضاف لها عسل النحل الأبيض وتخفق جيداً

تضاف الفراولة المقطعة إلى خليط القشطة وتقلب جيداً

نقوم بإحضار شرائح التوست

نأخذ شريحتين من التوست

نقوم بوضع خليط القشطة فى شريحة

ونضع الشوكولاتة القابلة للدهن فى الشريحة الثانية

نقوم بإحضار شرائح التوست الأخرى

ثم نقوم بدهن الشرائح بخليط البيض

ثم نقوم بإغلاق الشرائح على الشرائح الأخرى ونضغط قليلاً عليها حتى تلتصق وتغلق

نقوم بوضع التوست فى خليط البيض الذى قمنا بخفق

ويترك قليلاً حتى يتشرب خبز التوست خليط البيض

ثم يقلب على الوجه الأخر حتى يتشرب خبز التوست خليط البيض

نقوم بإحضار مقلاة ونضعها على النار مع مراعاة إختيار مقلاة غير قابلة للإلتصاق

نضع بها القليل من الزبدة

ثم نضع التوست ويترك على نار متوسطة حتى يصبح ذهبى اللون

يقلب على الوجه الأخر ويترك حتى يصبح ذهبى

يرفع التوست من المقلاة ويرش بالسكر البودرة ويقدم للإفطار