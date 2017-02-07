طريقة عمل الديك الرومى المشوى مع الجرافى صوص

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

الديك الرومى أو الحبش أو التركى له طابع خاص يميزه عن جميع أنواع الطيور ، ليس لحجمه الضخم فحسب بل أيضاً بسبب طعمه الرائع ولحمه الغنى

نقدم لكم اليوم أبسط الطرق لعمل الديك الرومى المشوى مع صوص أو صلصة الجرافى المصاحبه للديك الرومى عند تقديمه

المقادير اللازمة لعمل الديك الرومى المشوى

ديك رومى وزن 8 إلى 10 كيلو

نصف كوب ملح

4 عود دارسين أو قرفة

قطعة من الزنجبيل الطازج

10 لتر من الماء

فلفل إسود

ملح بحسب الرغبة

كوب من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من إكليل الجبل أو الروزمارى المفروم ناعم

خضروات مقطعة بحسب الرغبة

المقادير اللازمة لعمل صوص الجرافى

ملعقة كبيرة من النشا

نصف كوب من كريمة الطهى

نصف كوب مرقة

ملح بحسب الرغبة

فلفل إسود بحسب الرغبة

2 مكعب زبدة

طريقة عمل الديك الرومى المشوى مع صوص الجرافى

نقوم أولاً بإحضار الديك

نقوم بدعكه جيداً بكمية من الملح مع الخل والطحين وعصير الليمون للتخلص من الزفرة

يدعك جيداً من الداخل والخارج ويغسل بالماء الجارى

نحضر وعاء عميق يتسع للديك

ثم نقوم بوضع 10 لتر الماء بها مع نصف كوب الملح وأعواد الدارسين أو القرفة وقطعة الزنجبيل الطازج

يوضع الديك للمزيج بعد أن يقلب جيداً ويذوب الملح ويترك ليلة كاملة بالنقع

فى اليوم التالى نقوم بتصفية الديك من الماء وتجفيفه تماماً

نقوم بإحضار وعاء ونمزج كوب الزبدة مع الروزمارى أو إكليل الجبل

ثم يدهن داخل وخارج الديك بالزبدة مع مراعاة وضع الزبدة أسفل جلد الديك حتى تعطى اللحم طراوة

نقوم بإحضار صينية تتسع للديك

ثم يرش الديك بالملح والفلفل من الداخل والخارج

نضع الخضروات بالصينية وكوب من الماء ثم نقوم بإحضار الشبكة الخاصة بالفرن ونضعها بالصينية

نضع الديك على الشبكة وإن لم تتوفر من الممكن توثيق الديك جيداً بالخيط ووضعه فوق الخضروات

نقوم بلف الصينية بورق القصدير وتوضع فى فرن حار لمدة 4 إلى 5 ساعات

مع مراعاة إخراج الديك كل نصف ساعة من الوقت ودهنه بالصوص الذى ينتج عنه

بعد تمام نضج الديك نقوم بوضعه فى صينية جانباً

ثم نقوم بوضع الخضروات فى طبق أخر

نأخذ الصينية التى قمنا بعمل الديك بها وتوضع على النار

يذوب النشا مع الماء ويضاف للصينية

ثم يضاف لهم الكريمة والزبدة والملح والفلفل الإسود

يترك الخليط يغلى حتى يصبح صلصة غنية وكثيفة لدينا

ثم تغرف بجوار الديك وتقدم