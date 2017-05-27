طريقة عمل النابلسية التركية بالجبن من الشيف نيفين عباس

شارك عبر واتساب

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية والحلويات

يحل علينا شهر الخير والبركة ويكثر إعداد أطباق الحلوي اللذيذة

من بين هذه الأطباق الكنافة التركية

والكنافة حلوى تعتبر الأكثر شهرة على الإطلاق خاصة فى رمضان ، فهي من أشهر أنواع أطباق الحلوى الشامية العربية العريقة التى إكتسبت شهرة واسعة فى المطابخ العربية والشام وتركيا

الكنافة لها العديد من الأشكال والأنواع منها الناعمة واليدوية والآلية والخشنة والشيعرية والمبرومة

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة النابلسية التركية بالجبن

المقادير اللازمة لعمل النابلسية التركية بالجبن

نصف كيلو من الكنافة الناعمة بحسب الرغبة

200 جرام من السكر البودرة

300 جرام من السمنة أو الزبدة المذوبة

للجبن

نصف كيلو من جبن العكاوى

ربع كيلو جبن موزاريلا

100 جرام سمنة مذوبة أو زبدة

ربع ملعقة صغيرة بودرة زعفران

للقطر ( السيرب – الشربات – الشيره )

2 كوب من السكر

كوب من الماء

عصير حبة من الليمون

ملعقة صغيرة ماء زهر أو ماء ورد

للتقديم

فستق حلبى بحسب الرغبة

طريقة عمل النابلسية التركية بالجبن

تنقع جبن العكاوى فى الماء ليلة كاملة

فى اليوم التالى تصفى من الماء جيداً جداً حتى لا يكون بها أى سوائل

فى وعاء عميق نقوم بتقطيع الكنافة باليد حتى تصبح قصيرة

يوضع للكنافة السكر البودرة ويقلب

توضع السمنة المذوبة للكنافة وتقلب جيداً حتى تختلط معها

نحضر صينية

نقوم بتقليب 100 جرام السمن مع بودرة الزعفران

ثم نقوم بدهن الصينية بها

توضع نصف كمية الكنافة وتضغط باليد قليلاً حتى تتساوى

توضع فوق الكنافة الجبن العكاوى بعد أن تفتت قليلاً باليد

ثم يضاف لها الجبن الموزاريلا

توضع فى فرن متوسط الحرارة حتى تذوب الجبن قليلاً ثم تخرج

تغطى بكمية الكنافة المتبقية لدينا

ثم توضع مرة أخرى فى فرن متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون

فور خروجها نقوم بوضع القطر لها مع مراعاة أن يكون القطر بارد وليس ساخن

تزين بالفستق الحلبى وتقدم ساخنة

طريقة عمل القطر

نحضر قدر ونضع به السكر والماء

يضاف له الليمون ويحرك مرة واحدة

ثم يرفع على النار ويترك لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح قطر ثقيل

يرفع من على النار ويضاف له ماء الزهر أو ماء الورد ويقلب

يترك ليبرد قليلاً جانباً قبل الإستخدام