طريقة عمل روبيان مقلى بجوز الهند

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خاص البلاد / نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

لا شك أن الأطباق الأسيوية لها طابع خاص محبب لدى الكثيرين ، وللروبيان أو القريدس أو الجمبرى شعبية جارفة ويعشقه الملايين حول أنحاء العالم ، ليس لفوائده الكثيرة وحسب ، بل أيضاً لطعمه الرائع الغنى بالأوميغا 3 والفسفور والكثير من المواد الهامة والمطلوبة للجسم

نقدم لكم اليوم عبر السطور التالية طريقة عمل الروبيان المقلى مع تتبيلة رائعة بنكهة الثوم مع لمسة من جوز الهند الرائع لمذاق جديد ورائع لا يقاوم

تابعى معنا السطور التالية عزيزتى حواء للتعرف على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل الروبيان المقلى بجوز الهند

كيلو من الروبيان حجم متوسط إلى كبير

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص الفاتح

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض الناعم أو السكر البنى إن توفر

ملح كمية بحسب الرغبة ولكن يجب الحرص لأن الصويا صوص تحتوى على نسبة من الملح

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم

ملعقة صغيرة من رقائق الشطة الحارة وهى إختيارية يمكن الإستغناء عنها

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة

ربع ملعقة صغيرة من الكمون

2 ملعقة كبيرة من الوينشستر صوص

كوب من جوز الهند المبشور خشن

4 حبة من البيض

2 ملعقة كبيرة من خل الأرز أو خل التفاح أو الخل الأبيض

زيت غزير للقلى

طريقة عمل الروبيان المقلى بجوز الهند

نقوم أولاً بتنظيف الروبيان عن طريق إزالة خط الرمل المتواجد بظهر الروبيان

ثم نقوم بإزالة قشور الروبيان ورأسه

ومن الممكن الإحتفاظ برأس الروبيان بالفريزر لعمل مرقة فيما بعد

نقوم بغسل الروبيان بالماء الجارى

ثم نقوم بإحضار وعاء عميق يتسع للروبيان

نقوم بوضع الصويا صوص والسكر البنى أو الأبيض والثوم المفروم ورقائق الشطة الحارة والزنجبيل البودرة والكمون والوينشستر صوص

تقلب المقادير جيداً حتى تتجانس ويذوب السكر والملح

ثم نقوم بوضع الروبيان بالخليط ونقلبه جيداً

نقوم بإحضار البيض

نضع له الخل ويخفق جيداً

ثم نضع به الروبيان ويقلب حتى تغطى حبات الروبيان بالبيض تماماً

نضع بعد ذلك الروبيان فى جوز الهند ويغطى به بالكامل

ثم نقوم بوضع الروبيان فى الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى يبرد

ثم يقلى فى الزيت الغزير الساخن حتى يصبح ذهبى اللون

يخرج ويصفى من الزيت ويقدم