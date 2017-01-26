طريقة عمل معطر ملابس منزلى بأقل التكاليف

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خاص البلاد / كتبت نيفين عباس

معطرات الملابس هامة جداً لجعل الملابس برائحة مميزة تدوم أطول فترة ممكنة ، وليس هذا فحسب بل أيضاً تساهم فى جعل الملابس فى غاية النعومة

ومع إرتفاع أسعار تلك المنتجات أصبح الأفضل أن تحضريها فى المنزل بأقل التكاليف وليس ذلك فحسب بل أيضاً يمكنك الأن وضع العطر المفضل لكِ للحصول على الرائحة التى ترغبين فيها ولن تصدقى عزيزتى حواء أن معطر الملابس المنزلى الصنع لا يحتاج سوى ثلاث مكونات فقط لتحضيره !!

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة عمل معطر الملابس المنزلى بأقل التكاليف

المقادير اللازمة لعمل معطر الملابس المنزلى بأقل التكاليف

4 لتر من الماء

لتر من البلسم بالنوع والرائحة المفضلة لكِ

زيت أو عطر مركز بالرائحة التى ترغبين بها ( كالورد – الياسمين – الفل – الخزامى أو اللافندر – الفواكه – جوز الهند – الكرز )

طريقة عمل معطر الملابس المنزلى بأقل التكاليف

نقوم أولاً بإحضار زجاجة كبيرة أو إثنين تتسع لكمية المعطر

ثم نقوم الأن بإحضار وعاء عميق يتسع لكمية الماء والبلسم

نقوم أولاً بإضافة البلسم فى الوعاء

ثم نضع ربع كمية الماء ونقلبه جيداً برفق

نقوم الأن بوضع باقى كمية الماء المتبقية

نستمر فى التقليب جيداً وبرفق حتى تتجانس الماء مع البلسم تماماً

بعد إختفاء البلسم تماماً وإختلاطه بالماء

نقوم الأن بوضع الزيت أو العطر المفضل لكِ للماء والبلسم

نقوم بتقليب الخليط جيداً

ستلاحظين أن له رائحة جذابة

قومى الأن بتعبئة الخليط فى زجاجات بلاستيكية

ثم إستخدميه

طريقة الإستخدام

بعد غسل الملابس وشطفها بالماء الجارى جيداً قومى بوضع كمية من البلسم فى الغسالة أو فى الماء الذى تقومين بغسل الملابس به

لا تقومى بغسل بالماء كثيراً

فقط قومى بوضع القليل منه ما يقارب ربع كوب وشطفه مرة واحدة فقط دون إغراقه بالماء

قومى بنشر الملابس حتى تجف تماماً وستلاحظين رائحة مميزة لها ونعومة فائقة

ولكن يجب الحرص من عدم الإفراط فى وضع الزيت العطرى أو الرائحة لأن كثرة الزيت بالبلسم تتسبب فى إصفرار الملابس وظهور بعض البقع الزيتية عليها خاصة البيضاء