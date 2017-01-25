العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

طريقة غريبة لاختراق أجهزة أندرويد

0 تعليق 204 مشاهدة
طريقة غريبة لاختراق أجهزة أندرويد
شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

كشفت دراسة تقنية جديدة، عن ظهور قراصنة يستطيعون التقاط نمط فتح قفل الهاتف Pattern، من خلال تصوير حركة أيدي المستخدم على الشاشة، وفقا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وقالت الدراسة: إن “الهاكرز” يستطيعون القيام بذلك، بحيث يكونون على بعد 9 أمتار، بحد أقصى عن الضحية، كي تتمكن الكاميرا من التقاط حركة اليد على الشاشة.

وأوضحت الدراسة، أنه بعد ذلك يتم تحليل الفيديو المصور، وإدخاله إلى خوارزمية رؤية حاسوبية Computer Vision، وعندها يصبح الأمر في التوقع.

وأشارت الدراسة إلى أن 40% من هواتف أندرويد، عرضة لهذه المشكلة، بمعدل نجاح يصل إلى 97%.

الوسوم:,

التصنيف: الأولى

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق