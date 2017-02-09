عائلات الجنادرية تستفيد من (نسائي) التدريب التقني

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جدة _ غفران إبراهيم

شهد الجناح النسائي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إقبالا كبيرا من قبل زائرات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣١ في الأيام الأولى المخصصة للعوائل والاستفادة من الورش التدريبية والخدمات المجانية التي يقدمها صالون التقنية خلال فترة أيام المهرجان وحيث تنوعت الدورات المقدمة والمعتمدة مجاناً في دورة أساسيات صيانة وبرمجة الجوال ، وماكياج العيون ورسم العين والحواجب، والماكياج السينمائي ، ودورة صناعة الدمى ، وفن الديكوباج بالإضافة إلى ورشة تنظيف البشرة والمساج وورشة رسم الحاجب والآيلاينر.

وتستمر المؤسسة في تقديم خدماتها حتى نهاية المهرجان المقررة في العشرين من الشهر الهجري الجاري .

وأكدت السيدة خواطر القحطاني على أهمية عناوين الورش والشهادات المعتمدة التي تمنحها للمتدربات الزائرات. مضيفة أنها التحقت بورشة صيانة الجوال واكتسبت مهارات مهمة في كيفية إصلاح الأجهزة الذكية مما أعطاها دافعا قويا للتسجيل في دورات صيانة الجوال الأساسية التي تقيمها المؤسسة،

كما تعرفت من خلال هذه الورشة على الأدوات والمفاتيح الخاصة بالصيانة وسهولتها. وأشادت بالجناح النسائي للمؤسسة وسرعة الوصول للمعلومات المطلوب وسهولة التسجيل وإصدار الشهادات كما أشادت بكفاءة المتدربات القائمات على الورش التدريبية والطاقم النسائي بشكل عام.

ومن جانب آخر فقد شهد صالون التقنية اهتمام ملحوظ من قبل الزائرات الصغيرات بالتجميل كما استمتعن بخدمات سيشوار الشعر والعناية بالأظافر والماكياج مبديات إعجابهن بما تقدمه أركان الجناح النسائي من خدمات تتطلبها الفتيات ويحرصن عليها.

الجدير بالذكر، أنه تم الانتهاء “سابقاً” من تأهيل 10769 سعودية للعمل ضمن برنامج “توطين الاتصالات” في مجال صيانة وبيع الجوال من خلال البرامج التدريبية المجانية التي نفذتها 19 كلية تقنية للبنات في مختلف المناطق وذلك حسب إحصاءات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.