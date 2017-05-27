عابس وطاهر يتألقان في أمسية شعرية

شارك عبر واتساب

الدمام-حمودالزهراني

حلق الشعر إلى سماوات الإبداع والدهشة في أمسية أقامها ملتقى ابن المقرب الأدبي بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالدمام ، للأستاذ محمد عابس والأستاذ علي طاهر، مساء يوم الأربعاء 1438/8/21هـ الموافق 2017/5/17م وأدارها الشاعر ناجي حرابه الذي تفاعل وأبدى حضوراً متميزاً من خلال تقديمه للشاعرين .

بدأ الشاعر حرابه بالضيف الأستاذ محمد عابس الذي ألقى علينا « صاحبي » كقصيدة نثرية ، ليكمل قصائده القصيرة النثرية على النحو التالي : سكر ، سماوات ، أشياء ، ربما ، حيرة ، وختمها بقصيدة عمودية عنوانها غزالة.

ثم قدم الشاعر حرابه الأستاذ علي طاهر في حلقته الأولى ، الذي تألق في شعره ، مما جعل الجمهور يصفق كثيراً حين قرأ قصائده المختلفة بين الحرة والعمودية، .وقد استهل الشاعر علي طاهر قصائده : كأسي عطشى ثم بقايا دعاء ، ريحة هيل التي استحضر فيها قصيدة مظفر النواب مرينا بيكم حمد ، ثم قرأ ضجيج الصمت ، وأميرتي في المنفى ، متي؟ ، ومقامات الهوى . واغوثاه ، وكان الشاعر حين قرأ قصيدته « مقامات الهوي » ينادي أمه المرحومة ويتأسى بأساها .

وبعد نهاية الحلقة الأولى ، ركز الشاعر ناجي حرابه على تعريف الشاعرين كلا على حدة ، ثم أعاد الحلقة الثانية للشاعر محمد عابس ، فألقى « قصيدة النونا » كقصيدة نثرية ، وكان الشاعر قرأ قصائد منها : سلالة الوقت ، واسطورة الحب ، والأرض ، صوت العراقي ، تسلق جبال الذاكرة ، واختتمها بقصيدة تاريخ .

وبعدها بدأ الشاعر علي طاهر حلقته الثانية بقراءة قصائد : اللغة الأخرى ، فرح الماء . بعض أسئلة ، انكسارات ذات ، قبسة نور ، ماء في عروق الشمس وهي في ضحايا الإرهاب وشهداء الوطن ، وقد هز بها قلوب الحاضرين.

في نهاية المطاف تسلم الشاعر محمد عابس درعاً تذكاريةً من الشاعر زكي السالم رئيس ملتقى ابن المقرب الأدبي ، وسلم الأستاذ جبير المليحان عن جمعية الثقافة والفنون الشاعر علي طاهر درعاً تذكاريةً ، كما منحت الفنانة التشكيلية مريم أبو خمسين، التي تم عرض أعمالها خلال الأمسية، والشاعر ناجي حرابة شهادات شكر وتقدير .