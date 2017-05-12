عبدالغني والعنزي يغادران النصر

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الرياض- البلاد

أكد مصدر مقرب من إدارة النصر، أن الإدارة أبلغت رسميًّا، كلًّا من حسين عبدالغني، وعبدالله العنزي حارس مرمى الفريق، بعدم الحاجة إلى جهودهما في الفترة المقبلة، وأنه سيكون على كل منهما البحث عن نادٍ آخر ليلعب له، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي. تأتي هذه الخطوة بعدما توترت العلاقة بين النصر واللاعبين كثيرًا في الموسم المنتهي؛ حيث غاب العنزي عن المشاركة مع الفريق؛ بدعوى الإصابة، فيما تورط عبدالغني في العديد من المشكلات مع زملائه ومدربي الفريق؛ الأمر الذي أدى إلى استبعاده من المشاركة في التدريبات والمباريات.

وأضاف المصد: إنه تقرر عقد اجتماع مهم لهيئة أعضاء شرف النصر يوم الإثنين القادم بمنزل الأمير مشعل بن سعود؛ وذلك لبحث عدد من الملفات؛ يأتي على رأسها ديون النادي، وكيفية التعامل معها، وكذلك بحث مستقبل رئاسة النادي بعد الاستقالة التي تقدم بها الأمير فيصل بن تركي من منصبه، ولكن لم يتقدم أي عضو رسميًّا لشغل المنصب حتى الآن.