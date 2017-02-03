عبدالفتاح : الديربي قوي وسننافس على الصدارة
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب عبالفتاح عسيري نجم وسط الأهلي، أن فريقه أكمل استعداداته لمواجهة فريق الاتحاد، ووصف مواجهة الديربي بالقوية، والمهمة في الطريق للمنافسة على الدوري، وقال عسيري: لقاء مهم ومصيري، وهذا أمر كلاعبين نعرف أهميته؛ سواء مباراة الديربي اليوم او الجولات المقبلة من الدوري، وبإذن الله سنكون مركزين من بداية المباراة، خاصة أننا نعتبرها مواجهة كؤوس ويجب أن نخرج منتصرين فيها، رغم أن المنافس قوي ومتطور وبالتأكيد فريق كبير ولكن مهر الدوري أن تتجاوز كل الفرق.
الوسوم:عبدالفتاح : الديربي قوي
التصنيف: الرياضة
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