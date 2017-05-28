العدد 21948 28 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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عبدالله القثامي نجم ( البلاد) الأحد المقبل

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عبدالله القثامي نجم ( البلاد) الأحد المقبل
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البلاد- ملامح صبح

نحتفي في(ملامح صبح) العدد القادم بالشاعر الجميل عبدالله القثامي والذي سيحل نجما على(البلاد) من خلال قصيدته(فناجيل المودة) والتي تم ترشيحها للحفاوة به وبشاعريته العذبة حيث مررناها للناقد مشعل الفوازي فشاركنا مشكورا برؤيته النقدية عن النص وما حواه من إبداع وصور جميلة ومدهشة.

(القثامي) سيتمكن متابعونا الأعزاء من مشاهدته وهو يلقي لهم قصيدته من خلال الفديو المرافق للنص المنشور بموقعنا على اليوتوب. تابعونا..

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التصنيف: الأرشيف,ملامح صبح

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