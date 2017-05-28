عبدالله القثامي نجم ( البلاد) الأحد المقبل
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البلاد- ملامح صبح
نحتفي في(ملامح صبح) العدد القادم بالشاعر الجميل عبدالله القثامي والذي سيحل نجما على(البلاد) من خلال قصيدته(فناجيل المودة) والتي تم ترشيحها للحفاوة به وبشاعريته العذبة حيث مررناها للناقد مشعل الفوازي فشاركنا مشكورا برؤيته النقدية عن النص وما حواه من إبداع وصور جميلة ومدهشة.
(القثامي) سيتمكن متابعونا الأعزاء من مشاهدته وهو يلقي لهم قصيدته من خلال الفديو المرافق للنص المنشور بموقعنا على اليوتوب. تابعونا..
الوسوم:القثامي
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