عبدالله بن مساعد يستقيل من رئاسة الأولمبية

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الرياض- البلاد

قدم الأمير عبدالله بن مساعد استقالته رسمياً، من رئاسة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وستوجه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد، خلال شهر من تاريخه. تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية غير العادية لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، والتي انعقدت في شهر مارس الماضي، كانت قد زكت بالإجماع الأمير عبدالله بن مساعد رئيساً لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الأولمبية 2017-2020م، وذلك خلال انعقاد الجمعية، بمنتجع نوفا بمدينة الرياض .