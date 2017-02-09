عبد الغني :عودتي باتت قريبة

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

رفض قائد النصر حسين عبد الغني الحديث عما مضى، مؤكداً أنه يسعى حالياً للنظر للمستقبل، الذي سيكون أفضل للنصر،

مشددا على أنه خلال فترة غيابه عن الفريق لم ينقطع عن مزاولة التدريبات الخاصة طوال الفترة التي كان يقضي فيها إجازة مفتوحة،

وقال: كنت أجري تدريبات لياقية خاصة، لكن بكل تأكيد فإن العمل الجماعي مع زملائي اللاعبين يختلف عن التدريبات المنفردة،

افتقدت فيها حساسية الكرة، كما أكد عبد الغني، أن موعد عودته من جديد للمشاركة خلال الفترة القليلة المقبلة في يد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مضيفاً أنه جاهز للعودة في أي وقت .