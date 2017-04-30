عبروا عن جماليات الحياة.. أطفال الرس يرسمون الجدارية الأكبر لمهرجان الزهور

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الرس- سلمی المنتصر

ضمن مهرجان الزهور والبيئة الأول بمحافظة الرس كان للمرسم الذي تشرف عليه الفنانة التشكيلية عبير الخليفة مبادرة من نوع آخر توشحت بالجمال وأضفت على المهرجان طابعا حيويا وجماليا من خلال اعداد جدارية بمشاركة الفنانات منيرة الغشام وسارة الوهبي ومشاعل المطيري وبمشاركة أكثر من الألف طفل وطفلة في تلوين الجدارية الأكبر على مستوى منطقة القصيم بطول عشرة أمتار وعرض المترين وجسدت هذه الجدارية معنى الحياة بجمال مفرداتها بالتوجيه إلى النظر لما أودعه الله في الطبيعة من جمال التفكر والتدبر والاستمتاع فيه ..

وعلى مدار الستة الأيام التي تم فيها رسم وتلوين الجدارية كان للفنانات التشكيليات عبير الخليفة وابتهال الدغيم ومها الخزيم دور الموجهات للأطفال في إنجاز هذا العمل الذي تم في جو من التفاعل وإتاحة الممارسة للجميع بالتجريب والمشاركة وتكوين رابطة تفاعل للأطفال تهدف لزرع الثقة وتحبيب الفنون الجميلة لنفوسهم عبر موضوع جميل ومحبب إليهم .

دشن الجدارية سعادة وكيل محافظ الرس الأستاذ بدر العساف خلال افتتاح المهرجان وعبر عن تثمينه واعتزازه بهذه المبادرة التي خلقت جوا من جمال اللون على بيئة المهرجان الممتدة بجمال الزهور المعروضة شاكرا في الوقت ذاته الفنانات المشرفات على هذا العمل غير المستغرب على المرسم الذي تعودنا منه بقيادة الأستاذة عبير الخليفة مثل هذه المبادرات .. من جهته بادر رئيس بلدية الرس المهندس عيد العتيبي بطلب اقتناء هذه الجدارية لعرضها بصفة دائمة في مركز الأمير سلطان الحضاري.