عدد حافل من مجلة (جدة)

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

صدر العدد 61 (يناير 2017م) من مجلة جدة واحتوت صفحاته على العديد من المواد التحريرية الهامة والشيقة منها الإعلان عن ميزانية الخير وتدشين مشروعات المنطقة الشرقية وافتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى

وتكريم المنشآت الغذائية وزيادة المسطحات الخضراء في عروس البحر الأحمر ومعرض طرق التجارة في الجزيرة العربية ومحميات المملكة بالإضافة إلى مقالات لعدد من الكتاب.

ومجلة جدة الصادرة عن أمانة المحافظة شاملة ومتنوعة تركز اهتمامها على كافة الأحداث والمواضيع والأخبار المحلية في المملكة وخاصة مدينة جدة ويشرف عليها أ.د.هاني بن محمد أبوراس ويرأس تحريرها الأستاذ سعود بن عبد العزيز التويم.