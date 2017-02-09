عدد من دعاة وأئمة منطقة مكة المكرمة يزورون جنودنا البواسل في الحد الجنوبي
أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة اليوم حملة بعنوان ” شكراً جنودنا البواسل “.
ضمن ملتقى مكة الثقافي ” كيف نكون قدوة ” , لزيارة الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ودعمهم وتأييدهم.
الذين ضربوا أروع الأمثلة في الذود عن دينهم ووطنهم.
وأوضح مدير الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الشيخ علي العبدلي:
أن هدف زيارة عدد من دعاة الفرع ومنسوبيه للجنود المرابطين في الحد الجنوبي والالتقاء بهم .
وهو تأييدهم ودعمهم وتأكيد على موقفهم المشرف في الذود عند لدينهم ووطنهم .
مشيراً إلى أن الدعاة سيقومون بإلقاء العديد من المحاضرات التوعوية والندوات وخطب الجمع بين الجنود في مقارهم.
وأشار إلى أن الدعاة سيقدمون هدايا للجنود ، كما سيقوم الدعاة بتقديم السجل الذهبي للحملة .
الذي أعده أكثر من 300 موظف من منسوبي الفرع ، يحوي رسائل الدعم والتأييد والدعاء للجنود بالنصر والتمكين والعودة بأذن الله سالمين غانمين إلى أهليهم.
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