عدسة( البلاد) رصدت الظاهرة.. طوابير الفول .. ساعة زحام قبل الإفطار

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جدة – وليد الفهمي

رغم تواجد أصناف كثيرة من الأطعمة المختلفة إلا أن سيد المائدة لأهل الحجاز واهالي المنطقة الغربية وبالأخص اصبح جزءاً لا يتجزأ من سفرة الافطار لاهالي جدة عند حلول اذان المغرب من كل يوم .

ساعات معدودة تشهد فيها محال الفول والتميس ازدحاماً شديداً للظفر بزبدية الفول بنكهات المختلفة حيث يحرص اهالي وسكان عروس البحر الاحمر على ارتياد المحال المعروفة والشهيرة بأعداد الفول رغم ما يصادفونه من زحام مروري الا ان لذة الفول تنسيهم التعب والزحام وحتى المخالفات المرورية للوقوف الخاطئ .

ورصدت عدسة البلاد في جولتها في اشهر محلات الفول بجدة وهو فول العباس بحي بني مالك والذي يتجاوز عمره الـــ 60 عاما من الخبرة والشهرة والطعم الجيد حيث تحدث عبدالله عباس للبلاد قائلاً ان الفول اصبح وبلا منازع الطبق الرئيسي لا كثر الاهالي لما فيه من فوائد مختلفة .

واضاف نعمل قبل صلاة الظهر لتجهيز جرات الفول والتي يتجاوز ما نقوم ببيعه يومياً بــ 6 الى 7 جرات وذلك على حسب الازدحام والاقبال عليه .

وعن اسعار الفول بين عبدالله تختلف اسعار ما بين 3 ريالات وحتى الــ 10 ريالات كل حسب حاجته مبيناً ان اختصاصهم في رمضان في تقديم الفول فقط دون غيره لانه ليس هناك طلب كبير على المنتجات الاخرى كالمعصوب او المأكولات الاخرى كالتونة وغيرهاً .

وعن اوقات الذروة بين عبدالله الى ان اوقات الذروة تبدأ من الساعة الرابعة عصراً وتشتد قبل اذان المغرب بساعة أي عند الساعة السادسة حيث لا يمكن ان تجد لقدمك مكاناً تتحرك به وسعيد الحظ من يبكر بالوقت للظفر بزبدية الفول مع السمن او الزيت او حتى السلطات .