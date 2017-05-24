عدنان فلاتة يتقدم المبعدين .. الاتحاديون لمدير هيئة الرياضة : (طال الصبر وأنا احتري منك اتصال )

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جدة-عبدالعزيز عركوك

ينتظر الاتحاديون اليوم الأربعاء أو غدا الخميس مستقبل النادي المتعلق بالرئاسة من قبل الهيئة العامة للرياضة بعد أن طال الانتظار حيث كان من المقرر أن تبدأ الانتخابات الالكترونية قبل شهر من الآن في فترة الرئيس السابق للهيئة الرياضية الأمير عبدالله بن مساعد الأمر الذي أخر حدوث ذلك بعد تعيين محمد بن عبدالمحسن أل الشيخ لدراسة الوضع بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار المناسب

وتشير المصادر بأن الأخبار القادمة لن تخرج من خيارين لا ثالث لهما أما بتمديد التكليف لرئيس النادي الحالي المهندس حاتم باعشن لحين بدء الخصخصة أو من فتح باب الترشح للانتخابات الالكترونية ومنح الفرصة لأعضاء الشرف وغيرهم للترشح لكرسي الرئاسة

ومن جهة أخرى يتوقع أن تشهد قائمة الفريق أسماء كبيرة عن الموسم المنصرم بعد التقرير الذي رفعه مدرب الفريق خوسيه سييرا في نهاية الموسم وتشير المصادر أن هناك قائمة كبيرة من المبعدين سيطالهم القرار أما بالتنسيق أو الإعارة ومنهم علي العامري وعوض خريص وعدنان فلاتة وعمر المزيعل وياسين حمزة لأسباب فنية فيما يتوقع أن يلتحق بهم اللاعب سلطان مندش لعدم وصوله إلى حل يرضي الطرفين مع إدارة النادي بعد العرض الذي قدمته إدارة باعشن له للتجديد