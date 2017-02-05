عرس القارات في روسيا ينتظر ملك إفريقيا
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إعداد- محمود العوضي
تنتظر النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات، والمقرر إقامتها في روسيا منتصف يونيو/حزيران المقبل، تحديد بطل أفريقيا الذي سيكمل نصاب المشاركين وهو الفائز من لقاء اليوم بين الفراعنة والمنتخب الكاميروني. وبدأت البطولة في عام 1992 تحت اسم كأس الملك فهد، حيث قام الاتحاد السعودي برعاية أول نسختين، قبل أن يعترف الاتحاد الدولي بها كبطولة رسمية تقام تحت إشرافه، وتغيير مسماها إلى كأس القارات، على أن تقام كل أربع سنوات. يذكر أن آخر مشاركة للمنتخب المصري كانت في 2009 في جنوب إفريقيا، وشهد اللقاء الذي مازال عالقا بأذهان المصريين بين مصر والبرازيل، والخسارة4/3 بصعوبة من السامبا، ثم الفوز التاريخي على إيطاليا0/1.
الوسوم:عرس القارات في روسيا
التصنيف: الرياضة
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